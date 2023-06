Omicidio di Morengo | la difesa punta sulla legittima difesa | “Sandra Fratus si sentiva in pericolo di vita”

(Di giovedì 8 giugno 2023). “Se non lo facevo io a lui, l’avrebbe fatto lui a me”. Questa è la frase cheha sussurrato nel corso del processo a suo carico per l’del compagno Ernest Emperor Mohamed, durante le conclusioni del suo difensore Vanessa Bonaiti. L’avvocato hatoed ha chiesto l’assoluzione. Dopo anni di maltrattamenti “aveva la percezione di essere indi– ha dichiarato il legale -. Sapeva cosa rischiava, dato che era vittima di violenza”. L’si è verificato il 26 novembre 2022, il giorno dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne “e in quella settimana si ...

Vittima dell'è Ernest Emperor Mohamed , trentenne nigeriano con cui la donna viveva a. Una relazione burrascosa, che negli ultimi tempi prima dell'era andata via via sempre ...L'esito di un disperato tentativo di difendersi dal compagno che, più volte in passato, l'aveva picchiata: così ha intenzione di presentare la difesa di Sandra Fratus l'del compagno , colpito con una coltellata al termine di una lite la sera del 26 novembre 2022. Le violenze tra le mura di casa Un unico colpo al cuore, che non ha lasciato scampo a Ernest ...Vittima dell'è Ernest Emperor Mohamed , trentenne nigeriano con cui la donna viveva a. Una relazione burrascosa, che negli ultimi tempi prima dell'era andata via via sempre ...

Omicidio di Morengo, chiesti 21 anni per Sandra Fratus L'Eco di Bergamo

Sandra Fratus è accusata di aver ucciso il compagno con una coltellata a novembre 2022 a Bergamo: la Procura ha chiesto una condanna a 21 anni di carcere ...La donna abitava con il compagno a Morengo e, dopo il delitto, ha raccontato che da tempo subiva maltrattamenti da lui. A causa di ciò, sarebbe anche ricorsa alle cure del Pronto soccorso, ma non ...