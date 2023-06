Olimpia Milano-Virtus Bologna | la finale annunciata tra le due corazzate del basket italiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lascudetto del, che scatterà da venerdì sera alle 20.30 con la prima sfida al Forum di Assago, opporrà per la terza volta consecutiva le due regine della pallacanestro italiana: l', 29 scudetti, e la, seconda con 16 titoli.tra le uniche due squadre italiane che disputano l'Eurolega, di fatto le duedi un campionato che sta perdendo interesse agonistico: biancorossi e bianconeri hanno dominato la stagione regolare, arrivando appaiate in testa con 23 vinte su 30, con i milanesi davanti per il saldo positivo negli scontri diretti. Questo permetterà all'Emporio Armani di avere l'eventuale settima e ultima partita in casa al Forum. Poi un ulteriore dominio nei ...

Venerdì 9 giugno , al Forum di Assago, è in programma gara 1 delle LBA Finals. Ancora una volta, il titolo di Campione d'Italia, se lo giocherannoe Virtus Bologna. Terza finale consecutiva pere Virtus Bologna . LBA Finals, Messina contro Scariolo: 12 finali in due .vs Virtus Bologna, cosa c'è da ...L'ha raggiunto un accordo per ampliare il proprio front office con Gianmaria Vacirca , 52 anni, milanese, in passato general manager di Castelletto Ticino in Serie A2, Capo d'Orlando e ...Sarà la terza sfida scudetto consecutiva tra le due big della serie A: tra panchine e parquet in cinque hanno lavorato in entrambe le ...

Darius Thompson potrebbe non tornare in Italia questa estate. Nonostante le voci sull'Olimpia Milano che pur di averlo nel roster della prossima stagione, sarebbe stata pronta a pagare ...BASKET, SERIE A - L'EA7 Emporio Armani sfida la Virtus Segafredo Bologna per la terza volta consecutiva in finale-scudetto andando a caccia del trentesimo titol ...