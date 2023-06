Spostandosi a, vicino a Capo Ceraso e immerso tra le bellezze della Sardegna nordorientale, ... Si trova nelladella moda ed è a pochi passi dal Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Piazza ...Una barca alla deriva, in balia di una tempesta che in poco più di ventiquattr'ore spazzai ... Le due più importanti squadre galluresi, l'e l'Arzachena, vivono una situazione simile, con i ...Mentre la stazione diè collegata all'aeroporto diCosta Smeralda grazie all'AirLink, il servizio treno+bus che in soli 20 minuti mette in collegamento i due scali con ben 51 corse ...

Olbia, via i pastori dai terreni di Berlusconi di Costa Turchese Corriere della Sera

L’ultimo dei pastori ha perduto il giudizio civile e tutti i terreni sono ora nella piena disponibilità delle società che fanno capo alla famiglia dell’ex premier OLBIA – Forse è stato scritto nei gio ...Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo si inaugura, l’11giugno, la Trenitalia summer experience: più treni per ...