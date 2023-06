Oggi ultimo giorno di scuola nel Lazio e in Lombardia

giorno di scuola,nel Lazio e in Lombardia. Domani, 9 giugno, sarà l'giorno in Trentino, il 10 sarà l'giorno per la gran parte degli studenti italiani (Sardegna, Umbria, ...Nonostante nell'periodo non fossero nel top della condizione complici i vari infortuni ... Senza dimenticare che il City dispone di una macchina da gol di un livello che adsembra ...ORARI Ore 10.00 - 19.00 dal martedì alla domenica (ingresso ore 18.00) Lunedi chiuso.

Ultimo giorno di scuola 2023, tutte le notizie in tempo reale! Skuola.net

Nel giro di circa dieci anni la popolazione scolastica in Basilicata si ridurrà del 20 per cento: occorre pertanto ripensare il sistema scolastico con una nuova logica di programmazione. A sostenerlo ...Le dimensioni "molto ampie" dei decreti risultano "difficilmente compatibili con i ridotti tempi di esame parlamentare imposti dalla scadenza costituzionale dei provvedimenti d'urgenza". (ANSA) ...