Nuovo ascensore al Colosseo per una visita più accessibile e inclusiva | ora si può salire fino al 3°anello

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilsempre più ‘Patrimonio dell’Umanità’. È stato inaugurato unpanoramico con vista sull’arena per consentire anche alle persone con disabilità motorie di godere di una vista spettacolare del monumento. Taglio del nastro alla presenza del ministro della cultura Sangiuliano e performance dell’orchestra italiana del cinema. Storia, bellezza, fascino sono racchiusi in esso che dopo secoli continua ad essere una delle meraviglie della Capitale. La struttura darà la possibilità anche a chi ha difficoltà motorie di superare i 100 ripidi gradini che separano il 1º ordine dalla galleria intermedia appena restaurata. La vista dall’è mozzafiato e consente di ammirare l’intero monumento. L’opera, realizzata in acciaio cor-ten, alta 22 metri, presenta una struttura imponente e sicura, che segue i principi fondamentali ...