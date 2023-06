Nuova lotta di classe alla Festa dell' Unità | ora arruolano i ragazzini delle medie

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Sapete cosa c'è in programmadi Montespertoli? Una cena. Vabbè, che c'è di strano? Da che mondo e mondo le festeson fatte soprattutto di cene, salsicce e canzoni di, no? Sì, ma questa è una cena di. Logico, direte voi, laè unache si ispira ai valoridi. No, di, di scuola, di. Ie classi secondarie andranno a fare la cena di fine anno scolastico proprio lì,. Nella ...