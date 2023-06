(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilche verrà. La storia della rassegne internazionaliè ricca di aneddoti in cui atleti e atlete sono riusciti a farsi largo e mostrare chiari segnali di vitalità. Nella 49ª edizione deglijuniores di Belgrado (Serbia), dal 4 al 9 luglio presso il centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirovi?’, ci sarà da divertirsi. In casa Italia chinno quelli che cercheranno di dar seguito alla tradizioni dei Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato della situazione? Marco Menchinelli, responsabile tecnico delle squadre nazionali, ha selezionato un gruppo di 42 ragazzi: 21 nuotatrici e 21 nuotatori. Tra questi, da osservare con attenzioneche nello stile libero possono far ...

C'è anche il trapanese Andrea Maria Candela tesserato con il Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma nella lista deiAzzurri per i campionati Europei Juniores diche si terranno dal 4 al 9 luglio a Belgrado, in Serbia. Ad aprile nei Campionati Italiani didi categoria (Criteria) Nazionali di ...Campionato Regionale D'Eccellenza FIN 2022/23 Sabato 3 Giugno si è svolta la Finale FIN presso la Piscina Com. Di Paternó, con 25 atletil'EnnaMurgano si è classificata all'8° posto su 27 squadre provenienti da tutta la Sicilia. Salgono sul podio: Oro #CARA' DANTE nei 50 Stile Libero Tempo: 27.1 Argento #CARA' DANTE ...AVEZZANO - C'è anche l'abruzzese Giorgia Fabiani , della PinguinoAvezzano, fra i 26 giovani nuotatoridal responsabile delle nazionali giovanili Marco Menchinelli per la Coppa Comen - Mediterranean Swimming Cup 2023, in programma a Larissa, in ...

Nuoto, i convocati dell'Italia negli Europei giovanili 2023: Giulia Vetrano e Sara Curtis, osservate speciali OA Sport

Il nuoto che verrà. La storia della rassegne internazionali giovanili è ricca di aneddoti in cui atleti e atlete sono riusciti a farsi largo e mostrare chiari segnali di vitalità. Nella 49ª edizione d ...Prima la Mediterranean Cup a Larissa (16-18 giugno), in Grecia, poi venti giorni dopo gli Eurojrs a Belgrado (4-9 luglio). La nazionale giovanile del responsabile tecnico Marco Menchinelli è pronta a ...