Nozze Rajwa e Hussein di Giordania | Kate Middleton tradita dalla foto ufficiale

(Di giovedì 8 giugno 2023)dallo sguardo nellascattata a imperitura memoria del matrimonio tradiAl Said. Nell’immagine è evidente tutto il disappunto della Principessa del Galles, l’unica di fatto a non sorridere. E il sospetto riguarda un litigio avvenuto proprio durante il Royal Wedding tra lei e William.di, lacon i Reali del mondo Rania die suo marito Abdullah hanno voluto concludere le celebrazioni del matrimonio tra il loro primogenito ed erede al trono, il Principe, eAl Said pubblicando due nuove ...

...di York ha fatto il suo ingresso al matrimonio reale del principe Hussein di Giordania conAl ...reali in Giordania, i look al matrimonio del principe Hussein: Rania in nero (e c'è un motivo)...La royal, 41 anni, di ritorno dalla Giordania - dove ha presenziato alletra Hussein edi Giordania - ha fatto visita alle mamme e ai loro bambini supportati dalla fondazione. Royal Look ......di molti tabloid vi sono state le foto del matrimonio del principe Hussein di Giordania conSaif . In molte, rubando un po' la scena agli sposi, i principi di Galles invitati alle. In ...

Nozze reali ad Amman, si sposano Hussein e Rajwa Agenzia ANSA

La principessa Beatrice di York ha fatto il suo ingresso al matrimonio reale del principe Hussein di Giordania con Rajwa Al Saif nei giorni scorsi, sorprendendo i fan. La figlia di ...Si sono sposati il primo giugno ad Amman: lo sposo è il principe Hussein, erede al trono hashemita di Giordania, figlio primogenito di re Abdallah II e della regina Rania; la sposa è l’architetto Rajw ...