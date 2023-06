Norme più severe contro la violenza sulle donne

(Di giovedì 8 giugno 2023) su Tg. La7.it - Come annunciato dal Presidente del Consiglio, a pochi giorni dall'omicidio di Senago, che ha allungato il triste elenco dei femminicidi in Italia, il Consiglio dei ...

Nel testo del disegno di legge, che non crea nuovi reati, sono contenuteche rafforzano le misure cautelari: il braccialetto elettronico, il distanziamento fissato a 500 metri e non solo dall'...È un atteggiamento moltocomune di quanto si possa pensare. L'elemento che segna il passaggio da bambino ad adulto é la capacità di assumersi la responsabilità. Una persona così non può fare quel ...... seppure tenda a considerare eccessiva anche larecente stima di 30 miliardi di euro fatta da ... Le, che sono state raccontate a uso e consumo di una certa propaganda, sono state scritte ...