Non vuole essere espulso dall’Italia | cittadino marocchino 37enne ingoia tre pile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Hato tre batterie pur di evitare il rimpatrio: il gesto è stato compiuto dadi origine marocchina. L’uomo, detenuto nel carcere di Monza per rapina, rissa e diversi reati in materia di stupefacenti, poco prima discarcerato hato le batterie, nel tentativo di evitare il rientro nel suo Paese. Ilpoi è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove, nonostante il suo gesto, i medici lo hanno comunque dichiarato idoneo alla vita in comunità: il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha quindi disposto l’accompagnamento dell’uomo nel Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) di Gradisca d’Isonzo, in attesa dell’allontanamento dal territorio nazionale. In Italia dal 2006, ilera stato ...