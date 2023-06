Non ho mai…4 | la recensione della quarta stagione del teen drama Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 8 giugno 2023) La serie: Non ho, 2023. Creata da: Mindy Kaling e Lang Fisher. Cast: Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet, Jaren Lewison, Richa Moorjani, Megan Suri, Poorna Jagannathan, Lee Rodriguez, Ramona Young. Durata: 30 minuti/10 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su. Trama: Devi deve affrontare l’ultimo anno alla Sherman Oaks High School, tra prime volte e progetti per il college. Il momento di dire addio a Devi Vishwakumar, alla fine, è arrivato. A nemmeno un anno dall’uscitaterza, Non ho mai… torna sucon un quarto nonché ultimo capitolo che vedrà la nostra protagonista impegnata ad affrontare il suo ultimo anno di liceo alla Sherman Oaks High School. Un viaggio lungo quattro anni che ha condotto Devi dall’essere una ragazzina timida e ...