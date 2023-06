Non ho mai 4 | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 giugno 2023) In Non ho mai... 4 Devi sta per tornare nella nuova e ultima stagione della serie, già disponibile inper tutti gli utenti abbonati a partire da8 giugno 2023. L'ultimo anno è arrivato tra le mura del liceo Sherman Oaks, l'ambientazione principale di Non ho mai..., e nella quarta stagione della serieci prepariamo a salutare Devi & Co. (e scoprire cosa combineranno ora che il diploma è alle porte). Cosa combinerà Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) in questo ultimo anno di liceo? Sicuramente non se ne stara lì, ferma, senza far nulla, conoscendo il tipo... Ma il Senior Year è un periodo difficile per gli adolescenti che si apprestano a divenire giovani adulti, e di certo lo sarà per tutti i protagonisti dello show ideato da Lang Fisher …