Non ho mai 4 | la recensione | sesso | college | amore e amici | Devi ce l’ha fatta

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ladi Non ho mai... 4: dall'8 giugno su Netflix si giunge alla stagione finale per l'epopea adolescenziale diVishwakumar, personaggio nato dalla penna di Mindy Kaling, le cui gesta sono un'ultima volta narrate dalla voce ironica e pungente di John McEnroe. Sin dal nostro primo giorno di vita, che ci piaccia o no, che lo si voglia o no, ci vengono consegnati sotto forma di educazione, tradizioni, credenze, lezioni, una serie di modus operandi e condizionamenti culturali che passeremo il resto della nostra esistenza, se siamo fortunati, a cercare di accettare, conservare o scrollarci di dosso. Nel microcosmo della serialità, abbiamo rifatto questo percorso in un viaggio di tre anni ed ora quasi quattro stagioni di Non ho mai..., riattraversando l'adolescenza insieme al personaggio ideato da Mindy Kaling e Lang Fisher, ...