“Non dovevate farlo vedere” Giulia Tramontano | bufera su Chi l’ha visto Critiche dal pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023) Anche la trasmissione Chisi è occupata dell’omicidio di. La 29enne, che era al settimo mese di gravidanza, è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento a Senago, in provincia di Milano, dove abitava insieme al compagno reo confesso. Dopo quattro giorni di silenzio e depistaggi, Alessandro Imagnatiello ha confessato l’omicidio della fidanzata. Il barista 30enne, per cui la procura è orientata a chiedere il rito immediato, aveva una relazione parallela con una collega 23enne. Che quando ha scoperto la relazione ha contattatoper avvisarla e confrontarsi. Dopo l’incontro tra le due la 29enne è stata uccisa. In queste ore stanno emergendo altri dettagli su quanto avvenuto nell’appartamento di via Novella la sera di sabato 27 maggio. La confessione di Alessandro ...