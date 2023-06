Non c’è nessun rischio di orbanizzazione della Consulta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 giugno 2023) Al direttore - Il governo dice che cambierà presto il Pnrr, ma ho l’impressione che in questi mesi si sia dimenticato di qualcosa: ci ha detto spesso che lo vuole cambiare, d’accordo, ma non ci ha ancora spiegato cosa vuole cambiare. C’è da preoccuparsi davvero?Luca Martini Le riporto un’agenzia uscita ieri. “La Spagna ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica del suo piano di ripresa e resilienza, al quale si aggiunge il capitolo RePowerEu. Le modifiche proposte dalla Spagna prevedono l’aggiunta di 18 riforme e di 25 investimenti nuovi o più consistenti, per un totale di oltre 95 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi. Gli investimenti proposti riguardano 66 miliardi di euro di nuovi strumenti finanziari per promuovere gli investimenti nell’economia, anche per sostenere la competitività delle Pmi e la transizione verde e digitale. Sono inoltre previsti 28 ...