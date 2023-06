in trent'anni dopo la Seconda guerra mondiale eravamo già oltre il miracolo economico. Questa ... il presidenteVui È logico che Putin voglia soffiare sul fuoco balcanico. La Serbia è ...Il destino ha purtroppo innon pochi ostacoli al loro amore. TELEFILM/SERIE TV Su Rai 4 dalle ... - UNA DONNA PER AMICA 21:00 -UOMINI DURI - 1 PARTE 22:09 - TGCOM24 22:14 - METEO. IT 22:16 - ...... "Non ci sono parole per descrivere il sentimento che abbiamo dentro,siamo quelli che vanno in ... Il collega di difesaribadisce lo sgomento fiorentino: "Fa male subire un gol alla fine. La ...

"Noi serbo-kosovari siamo esclusi da Pristina e ingannati da Belgrado" Today.it