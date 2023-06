Nissan ed Ente Don Orione formano in Sicilia i futuri tecnici automotive

(Di giovedì 8 giugno 2023) PALERMO (ITALPRESS) – La concessionariaComer Sud di Palermo e ENDO-FAP Donhanno siglato un accordo finalizzato alla realizzazione di percorsi di formazione professionale in ambitoe alla creazione di opportunità lavorative per giovani diplomati e qualificati presso i centri di assistenza Comer Sud.L’iniziativa fa parte di un programma più ampio denominatoe-4U, già avviato daItalia in collaborazione con le Università italiane, dove “e” sta per elettrificazione, “4” (four) si riferisce alle iniziative dedicate a studenti, laureandi e laureati dei dipartimenti di Ingegneria, e “U” indica University. Al primo appuntamento, svolto il 5 maggio presso l’Università Federico II di Napoli, farà seguito un incontro proprio presso l’Università ...

La collaborazione tra Nissan Comer Sud e l'Ente Don Orione prende il via in uno dei periodi più importanti per la Casa giapponese. Negli ultimi 12 mesi, infatti, Nissan ha lanciato 5 nuovi modelli

