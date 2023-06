Nicola Porro al posto di Barbara Palombelli | per lui non solo “Quarto Grado” ma anche “Stasera Italia”

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia”,con un cinguettionei giorni scorsi avevala parola fine al tormentone su un suo sbarco a Viale Mazzini. Il giornalista e conduttore romano resterà su Rete 4 dove condurrà il lunedì sera “Quarta Repubblica“, talk show che guida dal 2018 e che ha ospitato nell’ultima puntata l’intervista alla premier Giorgia Meloni. Nonraddoppierà i suoi impegni. Come riportato da Dagospia, Mediaset ha deciso di puntare sul vicedirettore de “Il Giornale”per l’access prime time di Rete 4 aldi. Sarà alla conduzione di “...

In primis, rumors e conferme su: certa la firma sul nuovo contratto (porte dunque chiuse alla Rai), il conduttore oltre a Quarta Repubblica dovrebbe prendersi anche la conduzione di ...... 'Scontano un eccessivo ricorso al trash...' Tra l'altro il suddetto sito ha anche confessato che, durante il matrimonio tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti, avrebbe lanciato ...Di cosa si tratta Sembra che il suo presunto debutto in prima serata sia previsto a luglio, più precisamente lunedì 3, andando così a prendere il posto diche andrà in vacanza per poi ...

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Mediaset, uno dei principali gruppi televisivi italiani, fondato nel 1987 da Silvio Berlusconi e. ora con a capo il figlio Pier Silvio Berlusconi, sta pensando di effettuare cambiamenti riguardanti i ...