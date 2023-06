Nico Gonzalez se parte Lozano | può diventare una soluzione interessante

Pochi secondi prima dell'incidente a Biraghi, il compagnoaveva preso al volo uno dei bicchieri lanciati dagli inglesi in ...... la base daa Milenkovic ad Amrabat è buona (a patto di mantenerli tutti, e non sarà facile), va risolta però la grana di un attacco sterile . Commisso ha sempre difeso la scelta di ...crossa dalla destra e pesca Kouamè che centra il palo di testa, con Jovic che ribatte in rete ma appena oltre la linea del fuorigioco. L'arbitro annulla e manda le due squadre negli ...

Fiorentina, l'ex Zarate avverte: 'Antonio un animale, ma Nico Gonzalez può fare la differenza' Calciomercato.com

Finale di Conference League vinta dal West Ham, la squadra di Moyes porta a casa il trofeo in una partita tesa, combattuto e intesa.PAGELLE FIORENTINA-WEST HAM 1-2 FIORENTINA (4-2-3-1) Terracciano 6 - Nel primo tempo è letteralmente uno spettatore non pagante, quindi si ritrova Benrahma contro dal dischetto dopo un'ora di gioco. L ...