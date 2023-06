Niccolò Centioni rivela di candidarsi ogni anno per il GF Vip e per L’isola

Idolo de I Cesaroni , l'attoreè stato per circa un decennio lontano dalle scene. La sua storia è finita pure a Domenica Live dove lui stesso ha confessato di aver vissuto a Londra facendo il lavapiatti. Quando ...Ha partecipato come concorrente alla seconda edizione di Pechino Express (in coppia con il collega attore). Ha pubblicato il libro autobiografico Le donne della mia vita . Nel 2015 ...Idolo de I Cesaroni , l'attoreè stato per circa un decennio lontano dalle scene. La sua storia è finita pure a Domenica Live dove lui stesso ha confessato di aver vissuto a Londra facendo il lavapiatti. Quando ...

Niccolò Centioni: "Mi candido ogni anno per il GFVip, ma non gli interesso" Biccy