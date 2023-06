Niccolò Centioni | “Mi candido ogni anno per il GFVip | ma non gli interesso”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Idolo de I Cesaroni, l’attoreè stato per circa un decennio lontano dalle scene. La sua storia è finita pure a Domenica Live dove lui stesso ha confessato di aver vissuto a Londra facendo il lavapiatti. “Ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza I Cesaroni, ndr la tv mi ha dimenticato. Ho fatto anche Pechino Express, poi il deserto, il nulla. Mi sono ritrovato smarrito, da solo, nessuna chiamata da nessuna produzione. Ho provato a contattare tutte le persone possibili, ma niente. Sono andato in Inghilterra e sto facendo il lavapiatti”. Quando recitava ne I Cesaroni era poco più che un ragazzino, ma a quanto pare fece una bella impressione a Claudio Amendola che l’ha voluto nella sua fiction Il Patriarca, andata in onda questa primavera su Canale 5. A parte questo, però, il sogno di...

