News Uomini e Donne | il dramma di Teresa Cilia | la verità sul tumore e sulla possibilità di avere figli

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 giugno 2023) Da quanto ha divorziato dal marito Salvatore Di Carlo, calciatore sino conosciuto e scelto aè tornata a essere molto presente sui social, dove spesso parla della sua vita privata e della malattia che gliel’ha cambiata per sempre. E proprio in merito a questo, l’ex tronista qualche ora fa su Tik-Tok ha fatto una rivelazione molto toccante, che ha colpito soprattutto le giovaniche come lei, per un motivo o per un altro, non possono diventare mamme.si confessa su Tik-Tok: “Ecco cosa mi ha tolto il” “Molti sanno che io ho avuto un, ma non sanno cosa mi ha lasciato”, ha dichiarato ...