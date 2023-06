New York soffocata da un fumo arancione | le inquietanti immagini dell’emergenza video

(Di giovedì 8 giugno 2023) Stanno facendo il giro del mondo le spettacolari edi Newcoperta da una fitta coltre, dovuta aldegli incendi divampati in Canada. “Un evento senza precedenti”, come lo ha definito il sindaco Eric Adams. La governatrice dello Stato, Kathy Hochul, ha poi decretato lo stato d’emergenza, prendendo atto che l’aria è diventata “malsana” e avvertendo che si potrebbe andare avanti così per diversi giorni. Il caso è seguito anche dalla Casa Bianca, che ha fatto sapere di essere in contatto con i leader statali e locali, non solo dell’area della Grande Mela, ma anche del Michigan e dell’Illinois. Le conseguenze degli incendi canadesi, infatti, stanno investendo circa 13 Stati e 110 milioni di abitanti di tutto il Nord Est degli Stati Uniti. Le...

Si trovava in un ospedale nella zona di Pound Ridge, la cittadina didove aveva vissuto per anni in una casa che le aveva regalato un amico. Nata in Austria il 19 novembre 1927, Lisl Steiner ...Stare a casa, limitare gli spostamenti e, se necessari, usare le mascherine.soffoca nei fumi sprigionatisi dalle centinaia di incendi in Quebec che hanno raggiunto la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti , dove l'allerta per la qualità dell'aria è ...Un sondaggio di Haruka Sakaguchi per ilTimes mostra che nel 2021 più di un milione di giapponesi ha tatuaggi, il doppio rispetto al 2014 e oltre il 60% dei giapponesi nella fascia dei vent'...

Fumo e cenere dal Canada, New York soffoca nel grigiore Agenzia ANSA

Da Sotheby’s l’opera dell’artista franco-americana è stata battuta per quasi 33 milioni di dollari. A New York aste da capogiro ...New York, nel giro di tre ore la città diventa rossa: l'incredibile time-laps del fumo dell'incendio tremendo che ha coperto il cielo sopra il World Trade Center e lo skyline di New York . Alle person ...