Nessuna alternativa Draghi | la profezia è uno choc | la fine dell' Occidente

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il rischio è la'Unione europea. Lo dice a chiare lettere Mario, ex premier intervenuto al Mit di Boston nel suo primo discorso pubblico da quando ha lasciato Palazzo Chigi a ottobre 2022. Tra i tanti temi toccati in un lungo intervento nel prestigioso ateneo di Boston, l'ex numero 1a Bce ha sottolineato il peso cruciale del conflitto russo-ucraino: "La brutale invasione'Ucraina non è l'imprevedibile gesto di follia pazzo, ma il passo successivo'agenda di Putin, e un determinato colpo all'Unione Europea. Pace, libertà e rispettoa sovranità democratica sono i nostri valori comuni, per questo non ci sono alternative per Stati Uniti, Europa e i loro alleati che assicurarsi che l'Ucraina vinca la guerra". "Accettare una vittoria russa ...

In risposta… silenzio,preoccupazione, nessun avvertimento. Giugno 2023. La Russia ... Per tale ragione 'non c'èper gli Stati Uniti, l'Europa e i loro alleati se non ...Addirittura nel settore pubblico non è stata prevista dal governorisorsa per i contratti. ...No Ponte (Messina) - No Ponte Calabria - CMDT Calabria - Opposizione Studentesca d'- ......gli unici a sollevare criticità rispetto anche alle posizioni tenute dal candidato diPopolare, così come dal candidato del centrodestra. Da parte del MoVimento 5 Stelle non c'è...