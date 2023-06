Neonato muore nel sonno | due mesi prima la mamma era deceduta durante il parto

(Di giovedì 8 giugno 2023)nel: laerailÈ una tragedia nella tragedia quella avvenuta a Dexter, in Inghilterra, dove unè morto nelduedopo la scomparsa dellail. La vicenda risale al 2022, ma è tornata alla ribalta della cronaca dopo l’assoluzione del papà del piccolo, Khan, che era stato indagato subito dopo la morte del bimbo. Era stato proprio l’uomo, infatti, a ritrovare il bambino morto dopo aver adagiato nella culla la sera. Secondo quanto raccontato dal papà, il piccolo, nato prematuro, si era addormentato dopo aver bevuto due biberon di latte. La ...

due mesi dopo essere nato prematuro . Un dramma, che si aggiunge a quello della mamma, deceduta per un coagulo di sangue quando l'ha partorito. Laura Barnes, la madre del piccolo, è ...

