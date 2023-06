Nba Finals 2023 | Denver vince a Miami con Jokic da record | serie sul 2-1

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) INuggets tornano in vantaggio per 2-1 nelle finali Nba contro iHeat. In gara-3 giocata in Florida i Nuggets si sono imposti 109-94, grazie anche a due prove storiche: quelle di Nikolae Jamal Murray. Dopo un primo quarto sul 24-24 e un vantaggio di +5 per gli ospiti a fine primo tempo, èche riesce a dare lo scossone al match con un terzo periodo da 20-29. La reazione dinon c’è e nell’ultimo quarto è una formalità per i Nuggets gestire un vantaggio mai in discussione. Quel cheinvece non riesce a gestire è lo strapotere di Nikola: nessuno nella storia delle finali aveva realizzato una tripla doppia da 30-20-10. Il due volte MVP invece chiude la sua prova con 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist. Tripla doppia anche per il ...