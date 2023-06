Napoli | ufficiale la cessione di Petagna per 10 5 mln ma l’attaccante può subito andare via da Monza

Ma niente è ancora. Fabiani è una figura strategica da un anno, ha affiancato Lotito nel ... E ieri ai sogni di mercato s'è aggiunto un altro figlio deldi Mau, il nome è Jorginho. Per ...... due abbonamenti allo Stadio Maradona e una magliadel. In più, saranno 200 gli altri premi immediati in palio. Come si partecipa Dal 9 al 18 giugno presso il centro commerciale "La ...Notizie Calcio- Il collega di Kiss Kiss, Valter De Maggio, ha riportato degli aggiornamenti sullo status di Giovanni Simeone nel corso della trasmissione 'Radio Goal' . Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...

UFFICIALE - SSC Napoli-Coca Cola, nasce bottiglia dedicata a Kvaratskhelia Tutto Napoli

Manca meno di un mese all’apertura ufficiale del mercato estivo ma per il Napoli si iniziano a definire le prime trattative ufficiali. Con la salvezza del ...Le palle inattive sono state una delle peculiarità del Napoli campione d'Italia. La squadra di Spalletti è stata quella che ha segnato più gol da palla inattiva in questa Serie A (26) e quella che ne ...