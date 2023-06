Napoli | suggestione Milenkovic in difesa e Nico Gonzalez per il tridente CorSport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Corriere dello Sport scrive delle suggestioni di mercato del. Al club di De Laurentiis piacciono in particolare due giocatori della Fiorentina, oltre all’allenatore viola, Vincenzo Italiano. I due nomi indicati dal quotidiano sportivo sono quelli di Nikolae di. Il primo rappresenterebbe una valida alternativa all’addio di Kim, ormai vicinissimo al Manchester United. Il secondo, invece, può essere un nome valido per rimpiazzare Lozano. Il Corriere dello Sport scrive: “Per il resto, il mercato comincia a tingersi di suggestioni viola legate a Italiano. Inevitabile, del resto: Nikola, 25 anni, sondato un anno fa prima di affondare su Kim, è un’idea che potrebbe prendere corpo dopo l’addio di Minjae proprio come quella di...

Come se sottotraccia ci sia stato un suo veto a quella: a prescindere. Sarri al Chelsea ... In quel momento per ilsepararsi dal Comandante era traumatizzante. Un po' come ora per ...... prima che ilvirasse su Spalletti. Risalendo la penisola, approdiamo nella Capitale dove ... Sullo sfondo laConte, voglioso di tornare in pista e spettro che aleggia sulla testa di ...... il presidente delè fiducioso di trovare un accordo con Comisso. L'altro nome nelle testa di De Laurentiis è Rafa Benitez. Il suo ritorno, secondo Ugolini, è più che una. I due ...

Napoli, suggestione Milenkovic in difesa e Nico Gonzalez per il ... IlNapolista

Il manager di Khvicha conferma la volontà di proseguire insieme: "Noi e il club vogliamo trovare un accordo e andare avanti" ...Chiese informazioni sugli spostamenti di alcuni componenti della famiglia De Micco. E comprese che doveva cominciare a preoccuparsi, che la sua vita era a rischio. Motivo Perché uno era ...