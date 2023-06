Napoli – New York | al via le riprese del film di Gabriele Salvatores

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un nuovo, nato da un’idea di Federico Fellini e Tullio Pinelli, sta per prendere vita:– New, alla regiaQuando pensiamo al periodo d’oro del cinema italiano, non possiamo non pensare all’indimenticabile Federico Fellini. La dolce vita (1960), 8½ (1963), Amarcord (1973) sono solo alcuni dei suoi capolavori di maggior successo. Ora, a trent’anni dalla sua scomparsa, un po’ del suo incredibile talento tornerà a rivivere in– New, il nuovodi, tratto proprio da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Lesono già iniziate e continueranno per 12 settimane, toccando città come, Trieste e Rijeka, oltre agli ...