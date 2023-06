Napoli | Martino conferma l’allenatore | “Mancini è una concreta possibilità”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Continua l’intrepida attesa per chi sarà il nuovo allenatore delnel corso della prossima stagione. Defilati i profili di Gasperini, Nagelsmann, Luis Enrique e Gasperini, sono comunque ancora tante leda tenere in considerazione. Italiano continua ad essere un’opzione, anche se non condivisa da tutto l’ambiente partenopeo, e, tra le tante scelte, negli ultimi giorni ha preso quota quella deldella nazionale italiana Roberto. Are l’indiscrezione è Carmine, radiocronista di Radio Kiss Kiss che ha dichiarato: “Mi sono informato, mi sono arrivate alcune notizie da Roma cheno queste notizie. Non sto dicendo chesarà il prossimo allenatore del, dico solo che ...