(Di giovedì 8 giugno 2023) Non solo Italiano. Non solo Milenkovic. Ilguarda in casa Fiorentina anche per: secondo il Corriere dello Sport, il presidente...

E lo stesso polacco potrebbe valutare l'di cercare una nuova avventura: dopo essere arrivato anel 2016, il centrocampista è diventato uno dei senatori del gruppo e con la conquista dello ...... dall'ex sindaco diLuigi de Magistris , dal missionario comboniano padre Alex Zanotelli , ... Un suicidio sociale che metterebbe in discussione la stessadi Repubblica. Noi chiediamo la ...La nuova pizza 'L'Antica Pizzeria Da Michele' è il risultato di un'precisa e di un grande ... TEMI: antica pizzeriaazienda roncadin notizie friuli notizie meduno pizzeria da michele...

Napoli, idea Gonzalez per l'attacco | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Non solo Italiano. Non solo Milenkovic. Il Napoli guarda in casa Fiorentina anche per l’attacco: secondo il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis starebbe pensando a Nico Gonzalez.a parte quelli improvvisati da Antonio Tajani che non sta nella pelle all’idea di fare da padrino in questa ennesima fase dei rapporti tra popolari e meloniani. Il summit di Roma altro non è che un ...