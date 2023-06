Napoli | Hamsik in dirigenza | “Tutto dipende da Marek e De Laurentiis”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo aver dato l’addio al calcio giocato datato 31 maggio 2023 potrebbe aprirsi un nuovo percorso nella carriera della bandiera delin qualità di dirigente al fianco di Aurelio De. Il centrocampista slovacco è molto legato alla città partenopea dato il lungo percorso vissuto in maglia azzurra nel corso degli scorsi anni. Riguardo la possibilità di vedere l’ex capitano delnellaazzurra nel corso delle prossime stagione ha parlato Petras uno dei membri dell’entourage del centrocampista slovacco a Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: “dirigente alsarebbe un’idea molto bella e romantica,esclusivamente da lui e De ...

Martin Petras, membro dell'entourage di Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Hamsik ha amato tanto Napoli come io a lei ho sempre cercato di dare il massimo in campo. Nella stessa città compaiono anche i murales dedicati a Maradona e Hamsik, due simboli del Napoli. Oltre a Mazzarri, i protagonisti di questo autentico ritorno tra le stelle vanno dai nomi come: Lavezzi, Hamsik ed Edinson Cavani. Ho visto il Napoli sfidare grandi colossi durante la fase a gironi.

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ...Il Napoli però una cosa la sa ... i campani starebbero ideando anche un’offerta per David Hancko. Connazionale di Lobotka ed Hamsik, lo slovacco gioca nel Feyenoord ed avrebbe una valutazione di ...