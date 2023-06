Napoli Futsal | l’allenatore scompare alla vigilia di una finale e firma per l’Iraq

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 giugno 2023) Oltre ildi calcio a undici, anche ildi calcio a cinque stava attraversando un periodo di forma, arrivando a giocarsi gara 3 contro l’Eboli per lascudetto. Il problema è che nelle ore precedentisfida,del, il brasiliano Cacau, si è reso indisponibile. Scrive il Corriere del Mezzogiorno: “della squadra partenopea, il brasiliano Cacau,del match, si è reso irreperibile. Tra l’incredulità generale, si è scoperto che il tecnico brasiliano avevato per la nazionale irachena ed era presente, con tutto il suo staffconferenza stampa a Jeddah, in Arabia Saudita, per il match contro la Palestina valida ...