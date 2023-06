Napoli | duplice omicidio a Sant’Antimo | due cognati uccisi a colpi d’arma da fuoco

(Di giovedì 8 giugno 2023)nel napoletano. In piazzetta Sant’Antonio i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno trovato il cadavere del 29enne Luigi Cammisa. In un appartamento in via Caruso 17 invece c’era il cadavere della 24enne Maria Brigida Pesacane. Entrambi sono statiti da armi dae sono. Le indagini sono in corso. Gli inquirenti non escludono nessuna pista. Dirige le indagini la procura diNord Aversa. su Open Leggi anche: La madre di Sibora Gagani: «L’uomo che ha ucciso mia figlia è un serial killer, troveranno altri corpi» Come Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano: i dubbi sulla madre e sulla dinamica dell’Spagna, l’esame del Dna conferma: il corpo ritrovato murato ...

omicidio a Sant'Antimo a. Le vittime sono un uomo e una donna, cognati, uccisi da colpi d'arma da fuoco. Ad intervenire questa mattina sono stati i Carabinieri della compagnia di ...Leggi Anche Giulia Tramontano, veleno per topi in casa: Impagnatiello avrebbe premeditato l'omicidio Leggi Anche Giulia Tramontano, in un tombino a Milano patente e bancomat della ragazza - L'arma ...217 Erano cognati le due persone, Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pesacane, di 24, uccise stamattina a Sant'Antimo, in provincia di. - continua sotto - Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in piazzetta Sant'Antonio per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Sul ...

Sant'Antimo (Napoli), duplice delitto: vittime un uomo e una donna, erano cognati | Ricercato il suocero TGCOM

SANT’ANTIMO – Sarebbe stato Raffaele Caiazzo l’uomo ad uccidere, questa mattina, Luigi e Maria Brigida a Sant’Antimo. Il 34enne è il principale sospettato e la Procura della Repubblica di Napoli ha au ...Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, in due luoghi diversi, tra piazza Sant'Antonio e via Caruso. Secondo una prima ricostruzione dei… Leggi ...