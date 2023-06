Napoli | confermato l’accordo con Coca-Cola per le bottiglie di Kvaratskhelia

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) “A seguito alle informazioni diffuse nelle ultime settimane,e Sscconfermanoper la realizzazione dicon l’immagine del giocatore Khvicha”. Con una nota ilufficializzaconper la realizzazione dicon impressa l’immagine dell’esterno georgiano, protagonista dell’ultima stagione conclusa con lo Scudetto. “Leda 500ml in edizione limitata – spiega il club – saranno disponibili a partire dalle prossime settimane solo in Georgia e faranno parte di un progetto a supporto dei Campionati Europei Uefa Under 21, che si disputeranno in Georgia e Romania. ...