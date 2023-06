Napoli | anziani maltrattati in casa di riposo | 7 arresti

Umiliati e maltrattati, minacciati. I carabinieri dihanno arrestato sette operatori sociosanitari di una struttura residenziale privata perdi Chiaia, un quartiere nel centro della città. Due sono stati portati nel carcere di Poggioreale,...I maltrattamenti scoperti in una casa di riposo di Chiaia, quartiere nel cuore di. Sette lavoratori in manette, tre di questi avrebbero percepito anche il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Tra le vittime anche una donna di 100 ...Casa per: ospiti picchiati e minacciati Per delega del Procuratore della Repubblica, questa mattina i Carabinieri della Compagnia dicentro hanno eseguito una misura cautelare ...

Anziani maltrattati a Napoli, sette arresti dei Carabinieri - Ultima Ora Agenzia ANSA

Napoli, 8 Giugno - Umiliazioni, maltrattamenti, minacce e violenze: è quanto avveniva in una struttura per anziani del quartiere Chiaia di Napoli dove i ...NAPOLI - Eseguite 7 misure cautelari per “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, confronti di 7 persone. 2 indagati sono stati tradotti al carcere di Poggioreale, 1 presso ...