Murgia e Saviano | chi è il più ossessionato dal fascismo?

... mentre nella dimensione amichettistica che puoi assimilare alla Schlein o allaè come se ... Anche la solidarietà espressa da alcuni intellettuali di sinistra nei confronti di Robertoche ...Robertoe Michelasi esprimono come un disco rotto Era un saluto romano Stiamo parlando del gesto di comando (attenti a sinist) che il comandante degli incursori di marina... Adesso ...... Provenzano, Boccia e Orlando serve solo a far vendere copie a, ma non ai cittadini che neanche li votano.

D-Day dimenticato, Sallusti: che vergogna. Da Murgia e Saviano nemmeno un tweet Liberoquotidiano.it

Alessandro Sallusti 07 giugno 2023 Settantanove anni fa come ieri, il 6 giugno 1944, alle prime luci dell’alba sulle coste francesi della Normandia si appalesò il più grande esercito di liberazione ma ...In un video Roberto Saviano smonta le bufale sulla Decima Mas e confuta la posizione di Fratelli d’Italia sulla parata del 2 giugno e sul gesto ...