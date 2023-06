Muore a soli 14 mesi nel suo lettino | indaga la magistratura

(Di giovedì 8 giugno 2023) Una tragedia silenziosa che ha sconvolto un'intera comunità. È morto ieri pomeriggio, mercoledì 7 giugno 2023, un bimbo di appena 14a Uggiano La Chiesa, paese salentino di poco più di 4mila anime in provincia di Lecce. Sul corpo, secondo quanto rivelato dagli inquirenti, non sarebbe stato...

Nel 1992 il secondo maritodopo dieci giorni di coma - la serial killer non viene condannata, ... proponendosi come governante di uomini anziani e. "Vedova sessantaquattrenne, amante casa e ...... Patrizia44 anni Note sull'autore Redazione - -... Patrizia44 anni Bruno Barbieri e 4 Hotel in Fvg: ecco quando va in onda la puntata All'ex Cantera si torna a ballare: apre il Base club Note sull'autore Redazione - -

Maestra muore a soli 53 anni. Addio a Maria 'Susi' Bertozzi. Strazio ... LA NAZIONE

La donna è stata stroncata da un brutto male. Amava la vita e i libri. Il ricordo dell’istituto comprensivo Pietrasanta, 8 giugno 2023 – Un attaccamento alla vita incredibile, anche quando ha saputo ...Roma - Sarebbe una tragica dimenticanza la causa della morte di una bambina di appena un anno avvenuta oggi nel quartiere Cecchignola a Roma. La piccola sarebbe stata lasciata per ore nell’auto nel pa ...