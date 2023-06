Muchova-Sabalenka | Roland Garros | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023) Questo pomeriggio alle 15, sul campo Philippe Chatrier, Karolinaaffronta Arynanella gara valida per la semifinale del. Una sfida che si preannuncia interessantissima, con la bielorussa che proverà a spingersi in finale. La ceca però vuole provare a spingersi fino all’ultimo atto di un grande slam, dopo averlo sfiorato agli Australian Open del 2021. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva il match, le(Photo credit: Internazionali BNL d’ItaliaUna semifinale per nulla scontata e in cui ognuna potrà dire la sua. E’ vero che larisulta l’attuale numero 2 del mondo, ma è ...