(Di giovedì 8 giugno 2023)arbitraledelvalido per la finale di andata dei playoff di Serie B 2022/2023:delladeltra, valido per la finale di andata dei playoffi di Serie B. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.DEL

All'Unipol Domus, il match valido per la finale d'andata dei playoff della Serie B 2022/23 trae Bari: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Unipol Domus,e Bari si affrontano per la finale d'andata dei playoff della Serie B ...Episodio daal minuto 27 del match del Tardini tra Parma e, valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2022/2023. Sohm finisce per terra dopo un contatto in area di rigore con ...... Sudtirol - Cittadella; Bari - Reggina;- Palermo; Spal - Parma; Brescia - Pisa; Venezia - ... A seguire, collegamento con Filippo Grassia per la consueta. Il match delle 20.45, Inter - ...

Moviola Cagliari-Bari: l’episodio chiave del match Calcio News 24

All’Unipol Domus, il match valido per la finale d’andata dei playoff della Serie B 2022/23 tra Cagliari e Bari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Unipol Domus, Cagliari e Bari ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Inter-Atalanta L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Atalanta, valido per la 37ª giornata d ...