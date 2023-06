Motomondiale | Gp Italia | Bastianini dichiarato ' fit' per il Mugello

(Di giovedì 8 giugno 2023) Scarperia, 8 giu. - (Adnkronos) - Eneaè stato"fit" per il Gp d'al. Il pilota Ducati era ormai guarito dalla frattura alla scapola destra, ma adesso è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Dorna. Dopo l'infortunio subito nella Sprint di Portimao, il mondiale dipuò quindi finalmente iniziare. La super coppia della Ducati ufficiale con Francesco 'Pecco' Bagnaia è stata finalmente ricomposta. Pronti a correre alanche i piloti Aprilia Miguel Oliveira e Raul Fernandez

MotoGP: le dirette su Sky e Now. Le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi , ...tutti gli orari e la programmazione TV del sesto appuntamento della stagione 2023 del, di ......è stato il traguardo di altrettante tappe del Giro d', 3 stagioni fa ci ha corso la Formula Uno: ma l'autodromo del Mugello è soprattutto una delle piste più amate e suggestive del,...Ilarriva incon il weekend del Mugello, che può confermare un grande avvio di stagione per i colori azzurri: cinque gare fin qui disputate, quattro successi degli italiani, divisi ...

MotoGP 2023. Orari TV del GP d'Italia al Mugello (in diretta anche su TV8!) - MotoGP Moto.it

Scarperia, 8 giu. – (Adnkronos) – Fabio Quartararo ha mostrato il nuovo casco che utilizzerà in occasione del Gp Italia. Il pilota francese della Yamaha ha scelto una grafica che riprende il suo sopra ...Alla vigilia del GP d'Italia il ravennate ha parlato della MotoGP attuale e della sua carriera: "Pecco è il più completo, io mi rivedo in Bastianini. Marc è quello che ha usato il corpo in una maniera ...