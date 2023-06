Motomondiale | Dovizioso nominato MotoGp Legend

... si prepara tutto nei minimi dettagli, dalla partenza del mercoledì verso il circuito, fino alla gara della domenica e questi sono momenti speciali che non potrò dimenticare - ha proseguito...Composto come sempre: "Quando me l'hanno detto sono rimasto sorpreso, non me l'aspettavo. Anzi, per come sono fatto quasi mi imbarazza vedermi in mezzo a tutti questi nomi. Di solito, ...Ragionando oltre la superficialità, l'ex ducatista - vincitore di 24 gran premi nel- ha spiegato così il suo ingresso nella Hall of Fame delle due ruote. Le parole di' È un ...

Motomondiale, Da oggi Andrea Dovizioso è una "Leggenda della ... Corriere Romagna

MotoGP Legend - Andrea Dovizioso è ufficialmente un MotoGP™ Legend! Il campione del mondo 125cc del 2004 e tre volte vice campione in MotoGP è stato inserito nella Hall of Fame al Gran Premio d'Italia ...Carmelo Ezpeleta, numero uno della Dorna, ha insignito il pilota di Forlì della massima onorificenza del motomondiale: è ufficialmente una leggenda di questo sport. Assieme a grandissimi campioni, che ...