Motomondiale | Dovizioso nominato MotoGp Legend

... si prepara tutto nei minimi dettagli, dalla partenza del mercoledì verso il circuito, fino alla gara della domenica e questi sono momenti speciali che non potrò dimenticare - ha proseguito...Composto come sempre: "Quando me l'hanno detto sono rimasto sorpreso, non me l'aspettavo. Anzi, per come sono fatto quasi mi imbarazza vedermi in mezzo a tutti questi nomi. Di solito, ...Ragionando oltre la superficialità, l'ex ducatista - vincitore di 24 gran premi nel- ha spiegato così il suo ingresso nella Hall of Fame delle due ruote. Le parole di' È un ...

Andrea Dovizioso nominato MotoGP Legend: "Non me l'aspettavo" Motorsport.com - IT

I due ducatisti alla vigilia del GP Italia. Pecco, zoppicante per la frattura di Le Mans non si sente menomato: "Fatico più a camminare che a guidare la moto". Bez a 1 punto da lui nel Mondiale: "Ness ...L'otto volte campione del mondo è carico e determinato per questo nuovo GP dopo le ottime performance in Francia: "Fisicamente sono al massimo" ...