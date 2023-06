MotoGP | Marco Bezzecchi | “Un podio al Mugello sarebbe fantastico Porteremo qualche aggiornamento”

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Da Le Mans alè carico e quanto mai determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale di2023. Il portacolori del team Ducati Mooney VR46. dopo la splendida vittoria in terra francese, cerca la conferma anche in casa, per ribadire la sua candidatura alla corsa al titolo iridato. La classifica generale della classe regina vede ancora al comando Francesco “Pecco” Bagnaia ma ora con un solo punto di margine proprio su(94 contro 93 punti), che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, quindi terza posizione per Brad Binder con 81, quarta per Jorge Martin con 80, mentre Johann Zarco è quinto con 66. Dal…al. Nel breve volgere di un ...