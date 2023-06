MotoGP in tv | GP Italia 2023 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nel weekend del 9-11 giugno torna il Motomondialee lo farà sul celebre tracciato del Mugello, in. Affrontando i rapidi cambi di direzione del layout toscano, i centauri dovranno trovare con celerità il feeling giusto per riuscire a districarsi su una delle piste in cui è richiesta una capacita spiccata nel fermare la moto e nell’essere veloci lungo i curvoni. Si riprende con Francesco Bagnaia, leader del campionato in, con 94 punti e una sola lunghezza di margine du Marco Bezzecchi. Nell’ultimo appuntamento di Le Mans, in Francia, Pecco è incappato in un incidente con Maverick Vinales che avrebbe preferito evitare, procurandosi anche una frattura alla caviglia del piede destro che non gli preclude la presenza a questo fine-settimana. Sarà interessante capire cosa farà Bezzecchi, vincitore in territorio transalpino e ...

Evento show all'Arco della Pace di Milano presentato da Guido Meda e Linus in collaborazione con Radio Deejay. Un'anticipazione in vista del weekend del GP d'Italia al Mugello, in cui Bagnaia e altri 12 piloti si sono raccontati sul palco alle tante persone accorse in piazza Sempione. In chiusura la Yamaha di Franco Morbidelli e l'Aprilia di ...Così Pecco Bagnaia sul recupero dalla piccola frattura all'astragalo del piede destro in occasione di 'On Stage', l'evento show all'Arco della Pace di Milano in vista del GP del Mugello del 9 -...

GP Italia Mugello MotoGP 2023 - Il Circus del Motomondiale dalla Francia si sposta in Italia, esattamente al Mugello, teatro della sesta tappa della MotoGP 2023. Situato nei pressi di Firenze, il Muge ...Comunque sia è un evento sempre gravido d’aspettative, fin dal ’94, anno del trasloco del Gp d’Italia tra le colline toscane. E di rado ha deluso. Bagnaia ha vinto l’edizione del 2022, subito dopo la ...