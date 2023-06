MotoGP GP Italia 2023 | Quartararo | “Sabato sarà la giornata più importante per noi”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il pilota della Yamaha, Fabio, alla vigilia del Gran Premio d’, ha parlato in conferenza stampa: “Arriviamo al Mugello in una situazione diversa rispetto al passato, adesso abbiamo meno velocità e meno podi, cercheremo di fare del nostro meglio per lottare. Illapiùper noi, spero di fare una buona qualifica. Stiamo faticando molto di più rispetto al passato, sicuramente devo migliorare, devo trovare un modo diverso di lottare in pista, smetteremo di toccare la moto, cercheremo di fare qualcosa con l’assetto che abbiamo, sperando che funzioni”. “Il feeling che abbiamo con la moto quest’anno è diverso, ci manca qualcosa in curva, che era il nostro punto di forza negli ultimi anni. In termini di motore invece ...

Al Mugello si è svolta la conferenza che anticipa il GP. Bagnaia: 'Non sono al 100%, fatico più a camminare che ad andare in moto. Ma non penso mi ...55, in diretta su Sky Sporte in ...Maverick Vinales ha parlato del weekend che attende la sua Aprilia nella conferenza di presentazione del Gran Premio d': 'La pausa di tre settimane è stata provvidenziale. In tutto questo tempo ho solo lavorato, non mi sono mai fermato. La pausa è servita per capire come migliorare ed è importante per l'Aprilia.Il Gp di casa per i piloti azzurri, di tutte le categorie. Lafa tappa al Mugello e gli occhi sono puntati su Pecco Bagnaia che, da campione del mondo in ...Ducati è il favorito nel GP d': ...

''La cosa che mi manca di più è preparare la gara del Mugello'' Così Andrea Dovizioso ha commentato, a margine della cerimonia che lo ha visto inserito nella Motogp Legends, la sua prima volta all'aut ...Andrea Dovizioso è entrato nella MotoGp Hall of Fame. La cerimonia si è svolta al Mugello nella cornice del GP d’Italia insieme al Ceo di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta ...