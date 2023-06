(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo una lunga pausa, i protagonisti dellatornano in scena e lo fanno al Mugello, sede del GP d’Italia di questo fine-settimana. Ci si arriva in una condizione di classifica molto interessante:in vetta e Marco Bezzecchi, distanziato di appena una lunghezza (94 vs 93). Una graduatoria frutto di quanto accaduto a Le Mans (Francia): trionfo del romagnolo e incidente del piemontese, con Maverick Vinales “coprotagonista”. Un crash costato molto in termini di punti a Pecco e anche un problema alla caviglia del piede destro, vista la frattura che è stata riscontrata. Tuttavia,si armerà di tanta motivazione per non starci troppo a pensare su e dare il massimo su un circuito, però, estremamente impegnativo dal punto di vista fisico. “Non vedo l’ora di iniziare, questa è una delle mie piste ...

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Non sono al 100%, ma non penso che il dolore mi condizionerà" OA Sport

