MotoGp | Brad Binder | “Voglio lottare per il podio in ogni gara | il resto sarà una conseguenza”

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023)non ha dubbi. Da adesso in poi l’aspetto più importantequello di non perdere punti. Questo, in sintesi, il pensiero del pilota della KTM espresso durante la conferenza stampa di rito del GP d’Italia, sesto appuntamento del Motomondiale 2023. Il sudafricano ha inizialmente rimarcato il suo buono stato di forma, consapevole di poter fare nel tracciato del Mugello: “Finora siamo stati competitivi ovunque, l’inizio è stato difficile ma siamo migliorati subito, il Mugello può essere un ottimo circuito per noi, eravamo andati bene qui nel 2021, l’anno scorso invece è stato più impegnativo ma ho fiducia per la situazione attuale, con questo nuovo pacchetto siamo più competitivi”. Il nativo di Potchefstroom ha poi proseguito parlando anche della strana situazione creatasi in questa stagione, con nessun pilota che fino a ...