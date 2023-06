Moto3 | GP Italia 2023 | gli italiani cercano il riscatto al Mugello | Holgado favorito

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il momento tanto atteso dagli appassionati di sport, delle due ruote e dei motori sta per arrivare: domani con le prove libere torna l’appuntamento con il Gran Premio d’sulla pista del, a Scarperia. Un’occasione di conferma per alcuni, diper altri, sotto la spinta di un pubblico che accoglierà numeroso i protagonisti. Per glini nella classesi tratta di un’opportunità di: finora la stagione non è stata semplice. Il primo azzurro che si trova nella classifica mondiale è Stefano Nepa, undicesimo. Il 21enne alfiere della KTM ha subito un brutto infortunio alla fine dello scorso anno alla tibia e un nuovo intervento quest’anno per la caduta di Austin che gli ha provocato un problema alla gamba. Semplicemente eroico che riesca a correre ...