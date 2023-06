Morta nella villa a Grosseto | moglie del notaio uccisa dopo un pestaggio La figlia in ospedale sotto choc

Il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna, dopo i primi rilievivilla, ha confermato che si tratta di un omicidio . Chi era la vittima La vittima abitava in un'altra casa a Grosseto , in ......anchefretta cruda determinata da una malattia terminale mantengono una lucidità, una grazia nel disordine. Come d'aria Ada D'Adamo ha scritto Come d'aria (Elliot) mentre era malata, ed è...Aveva appena 14 mesi la bambinain auto alla Cecchignolamattinata di mercoledì. È rimasta chiusa per sette ore e con i finestrini alzati, al caldo. Il padre della bimba è un carabiniere di 45 anni ed è indagato per ...

Donna trovata morta nella sua villa, il pm: “E' un omicidio” LA NAZIONE

Si chiamava Giuseppina De Francesco e aveva 76 anni la donna trovata uccisa in una villa di Istia d'Ombrone (Grosseto). Era moglie di un notaio, così come era notaio anche il suocero ...Due persone sono morte in un incidente sull'autostrada A4 Torino-Verona, nel tratto tra Rho e la barriera Milano-Ghisolfa. Nello scontro, avvenuto poco dopo le 12.15 di oggi, sono ...